Personal policial afectado al Operativo Sol a Sol aprehendió a un hombre de 36 años por tentativa de robo en un local de servicio técnico de celulares ubicado en La Rioja al 1600, en pleno centro comercial de Mar del Plata.

El episodio se registró alrededor de las 23.30 del martes, cuando un transeúnte advirtió a efectivos de Infantería sobre la presencia de un individuo dentro del comercio, cuyo acceso había sido violentado. Al arribar al lugar, los uniformados encontraron al sospechoso en el interior del local, quien se rindió sin oponer resistencia al notar la presencia policial.

Tras ingresar al comercio, los agentes constataron que la puerta de ingreso estaba forzada y procedieron al secuestro de diversos elementos, entre ellos $30.880 en efectivo, una mochila negra con detalles verdes, dos baterías y seis teléfonos celulares, que se encontraban preparados para ser sustraídos.

El aprehendido fue identificado como un hombre en situación de calle, a quien se le notificó la formación de causa por tentativa de robo. Intervino la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la realización de las diligencias de rigor y su traslado a sede tribunalicia.

La investigación quedó a cargo de la UFIJE Flagrancia, bajo la intervención del Dr. Berlingieri, quien ratificó la imputación por “Tentativa de Robo” y ordenó que el acusado comparezca ante la Justicia en las próximas horas.

