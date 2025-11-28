Un intento de robo en un kiosco de la zona de Patricio Peralta Ramos terminó con un joven de 19 años aprehendido por personal policial, luego de que fuera identificado gracias a las descripciones aportadas al 911.

El episodio ocurrió durante la madrugada, cuando efectivos de la Subcomisaría Casino patrullaban el sector de Falucho y Lamadrid y fueron alertados sobre un sujeto que había intentado ingresar por la fuerza a un comercio ubicado en Av. Patricio Peralta Ramos al 2400.

Según informaron fuentes policiales, el joven utilizó un destornillador para romper parcialmente la puerta vidriada del kiosco, con la intención de cometer un ilícito. Sin embargo, no logró concretar el robo debido a la intervención del personal de seguridad del edificio, que lo puso en fuga antes de que pudiera entrar al local.

Con las características aportadas a la Central de Emergencias 911, los uniformados lograron interceptarlo a pocos metros del lugar y procedieron a su aprehensión.

El caso quedó a disposición del fiscal de Flagrancia, Dr. Facundo De la Canale, quien ordenó la notificación de formación de causa por robo en grado de tentativa y su traslado a sede tribunalicia.

