A 30 años de los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995, los recuerdos de aquellos que estuvieron están latentes. Todos los días que vienen por delante serán un recordatorio constante de lo que pasaba por aquellos días en la ciudad que estaba totalmente revolucionada.

Todo eso, podría haber sido incluso mejor. Diego Armando Maradona era uno de los firmes candidatos a jugar en la ciudad con la Selección Argentina. El capitán campeón del mundo durante el verano de 1994 estaba jugando para Newell´s Old Boys de Rosario y brindó declaraciones en una entrevista mano a mano con los responsables de prensa del COPAN ´95 y que fue publicada en la edición N° 4 de la revista “Noti-COPAN” que se publicó en marzo de 1994.

Esas palabras de Maradona fueron un hallazgo periodístico publicado en el Libro “Los Juegos que cambiaron a una ciudad” escrito por el periodista Alejandro Maldonado Casamajor y donde se publican las palabras de Diego en aquél momento.

El diálogo se dio mano a mano con los entonces dirigentes del COPAN que lo recibieron en el chalé que tenían en la calle Gascón y donde estaba, entre otros, el Dr. Jorge De La Canale: "Esto de Mar del Plata yo lo viví muy intensamente porque era el tiempo en el que estaba parado… Te acordás que se hacían, que no se hacían… ¿Se acuerdan de todo eso? Hoy me siento muy orgulloso de poder compartir con esta gente que ha ganado una batalla muy linda. Por eso cuando me invitaron a participar de todo esto, se me vino algo adentro como diciendo ‘yo ahora quiero participar para Mar del Plata’. Sé que esta gente que organiza los juegos tuvo muchas contras. Me gusta que hayan ganado, porque de esta manera la que gana es la gente, los que van a ganar son los ciudadanos de Mar del Plata, los turistas que van a venir a ver los juegos, esperemos que sean los mejores Juegos Panamericanos de la historia.”

Luego, ni lentos ni perezosos para tratar de tenerlo en cancha, los dirigentes le preguntaron si estaría dispuesto a jugar para la Selección. La respuesta fue clara: “A mí me dan la camiseta argentina y me tiro de cabeza… sí, por supuesto que jugaría. Incluso lo pediría, porque he luchado mucho para poder jugar los Olímpicos…”.

El camino estaba allanado para que Maradona pudiera estar en los Panamericanos un año y un par de meses después, pero antes estuvo el Mundial de Estados Unidos donde aquella triste imagen de Diego de la mano de la enfermera, dejó a Mar del Plata sin la oportunidad de tener en la cancha al mejor de todos. Luego del partido 2-1 ante Nigeria se daría a conocer la sanción de 15 meses por doping positivo.

“Me cortaron las piernas”, dijo en una de sus célebres frases y a los marplatenses, toda esa maniobra, nos costó no tener a Maradona ganando la medalla de oro en el Minella.

EL PLANTEL ARGENTINO QUE GANÓ EL ORO

El equipo que dirigió Daniel Passarella en aquellos Juegos, a pesar de no contar con Maradona estaba plagado de grandes figuras que terminaron subiéndose a lo más alto del podio.

El plantel estuvo integrado por Rodolfo Arruabarrena, Roberto Ayala, Guillermo Barros Schelotto, Cristian Bassedas, Carlos Bossio, Diego Cagna, Hernán Crespo, Marcelo Gallardo, Claudio Husaín, Jorge Jiménez, Javier Lavallén, Roberto Monserrat, Ariel Ortega, Pablo Paz, Sebastián Rambert, Pablo Rotchen, Juan Sorín y Javier Zanetti.

En la fase inicial, el debut fue frente a Estados Unidos con una goleada 3-0 (dos de Gallardo y uno de Ortega) pero después llegó el empate ante Honduras (2-2) con ambos tantos de Gallardo de penal y complicó la clasificación. El último paso fue una ajustada victoria 1-0 ante Paraguay con el tanto del “Burrito” Ortega a los 66 minutos

Ya en cuartos de final, Pablo Paz le dio el triunfo a Argentina ante Chile por la mínima diferencia y se lucharía por las medallas. Otra vez el rival sería Honduras que venía de eliminar por penales a Brasil y le hizo la noche complicada al local. Fue 3-2 con un gol de Roberto Fabián Ayala a 8 minutos del final. Los restantes también fueron de Gallardo (sería el goleador del torneo con 6).

La final, jugada el 24 de marzo, fue ante el México de Pavel Pardo, Oswaldo Sánchez y el “Pájaro” Hernández. El suspenso se adueño del Minella porque fueron hasta los penales donde Argentina se quedó con el triunfo por 5-4 luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario.

Síntesis de la final

Argentina: Bossio; Zanetti, R. Ayala, P. Paz, Sorín; Cagna (62´ Monserrat), Jiménez, Bassedas, Gallardo; Ortega y Rambert (66´Barros Schelotto) . DT: Daniel Passarella.



México: O. Sánchez; Pardo, Marcos Ayala, Luna, Villa; Arellano, Sol (54´ Blanco), Lara, Rafael García; L.Hernández y Nápoles (75 Agustín García). DT: Guillermo Vázquez.



Definición por penales:

Para Argentina convirtieron: Gallardo, Jiménez, Barros Schelotto, Paz, Bassedas.

Para México convirtieron: Hernández, Villa, Blanco, Ayala. García falló su penal.