Después de media temporada y las vacaciones de los pilotos durante las últimas semanas, volvió esta mañana la Fórmula 1 en Zandvoort, el Gran Premio de Países Bajos. En ese contexto, el asesor deportivo de Alpine, Flavio Briatore que puso su voto de confianza en Franco Colapinto para que tenga su butaca, fue crudo en el análisis de la actuación del argentino.

“Creo que ya lo he visto todo. No necesito ver nada más. Es difícil. Para este piloto, es muy difícil lidiar con este coche. Estos coches son muy, muy pesados ​​y muy rápidos. Para un piloto joven que se estrena en la Fórmula 1, quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1", dijo primeramente.

Aquella decisión celebrada de tenerlo nuevamente sentado en un auto de la categoría, hoy para Briatore parece que no ha sido la correcta sobre todo luego de ver el trabajo del piloto con el equipo a lo largo de la temporada. "Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1. Y sé que, al final, lo importante es el resultado. Cada piloto se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto“, sentenció en el final.

La noticia que no queríamos leer nunca pero que hizo pública el jefe del equipo por lo que el futuro de Franco Colapinto en la categoría es una incógnita a pesar de la buena segunda práctica que hizo en Países Bajos donde ahora tendrá una presión extra sobre su rendimiento en el resto de la temporada.

Cabe recordar que este sábado desde las 6.30 se realizará la tercera práctica libre del fin de semana y desde las 11 será el momento de la clasificación, el primer momento importante del fin de semana.

