Peñarol está afrontando el tramo decisivo de la fase regular de la Liga Nacional donde sólo le quedan 8 partidos para cerrar la fase regular y mucho de ellos los tendrá en condición de local, algo que deberá aprovechar para mejorar su condición en la tabla de posiciones.

Luego del triunfo ante Oberá y de ganarle en Santiago del Estero al flamante campeón de la Basketball Champions League Américas (BCLA), Quimsa, se había ubicado en el puesto 13 de la tabla de posiciones, su mejor ubicación en lo que va de la temporada. Sin embargo, el paso atrás ante San Martín de Corrientes, le significó volver al puesto 15 que ocupaba antes y tras las derrotas de Independiente de Oliva y Ferro ahora está 14°. En ese contexto, necesitaría sólo dos triunfos más para quedarse con un lugar en la Reclasificación.

Lo llamativo del cronograma de partidos es que los próximos cinco rivales están entre el 4° y el 9° puesto en la Liga Nacional actualmente. El próximo viernes, el equipo de Laginestra tendrá que enfrentar a Platense que es la gran revelación de la temporada y está ahora en el cuarto lugar (19-10). La continuidad será el lunes 22 ante San Lorenzo en el Polideportivo y justamente el equipo de Boedo está quinto con un récord 18-11.

Puede interesarte

Después de estos encuentros, llegará la última gira de la fase regular. En primer término tendrá que enfrentarse el sábado 27 ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia que está teniendo uno de los mejores tramos de la temporada y se encuentra 17-12 en su récord ocupando el 8° puesto. El lunes 29 de abril será el momento de visitar a un incierto Boca que se quedó recientemente sin entrenador y merodea por el medio de la tabla. Actualmente está 17-12 al igual que los comodorenses. El cierre de este viaje será el miércoles 1° de mayo ante Obras que se encuentra en el sexto puesto con una buena campaña 17-11.

Sirochinsky dando indicaciones en un minuto.

Serán rivales muy exigentes antes de llegar a los últimos tres encuentros. Peñarol ahí tendrá que enfrentar a tres equipos que están en la zona baja y, actualmente, dos rivales directos. El viernes 10 de mayo comenzará esa serie de partidos contra quien está último hoy, el Argentino de Junín de Adrián Capelli; el domingo 12 de mayo jugará ante Ferro que hoy está por debajo del "Milrayitas" con un partido menos jugado y el viernes 17 jugará su último encuentro de la fase regular ante Independiente de Oliva. Los cordobeses tienen idéntica campaña que los marplatenses (12-18).

Será un interesante desafío para el conjunto de nuestra ciudad que quiere quedar lo más arriba posible y pelear por la clasificación a playoffs en la Liga Nacional.

CRONOGRAMA DE PARTIDOS PARA PEÑAROL

Viernes 19/4 - 21 hs. - Peñarol vs. Platense

Lunes 22/4 - 21 hs. - Peñarol vs. San Lorenzo

Sábado 27/4 - 20 hs. - Gimnasia CR vs. Peñarol

Lunes 29/4 - 20 hs. - Boca vs. Peñarol

Miércoles 1/5 - Obras vs. Peñarol

Viernes 10/5 - Peñarol vs. Argentino J

Domingo 12/5 - Peñarol vs. Ferro

Viernes 17/5 - Peñarol vs. Independiente (O)