Macarena Riesco, Agus Gioe y Jorge Cortese son actores, pero además son amigos. Y desde ahí surgió Lo nuestro es puro teatro, la obra escrita y dirigida por Leo Rizzi, que fue antes que nada una necesidad del trío por compartir un escenario. Eso mismo le plantearon al autor: “Somos amigos y queremos trabajar juntos en una obra que tenga humor y varios personajes”. Y ese fue el punto de partida de un procedo que derivó en diversos disparadores hasta esta realidad, una obra que reflexiona sobre el hecho artístico desde adentro.

En Lo nuestro es puro teatro, que sube a escena quincenalmente en El club del teatro (Rivadavia 3422), tres actores se preparan para presentar Ataraxia, una obra de teatro “muy enroscada” y ahí comienzan una serie de complicaciones que llevará a un paseo por la historia del teatro universal. “Lo que está lindo es que no sólo se divierten, sino que aprenden sobre teatro”, cuenta Cortese en diálogo con El Marplatense sobre la experiencia de los espectadores.

Tras una serie de ensayos, la obra comenzó a presentarse en junio. “Leo nos puso un ultimátum. Y dijo ‘esta obra se estrena tal día. Es esta fecha o es esta fecha’. Así que estrenamos y después comprendimos que tenía razón”, señala Riesco, mientras que Gioe agradece porque “llegamos a la temporada con varias funciones encima, y está recontra aceitada”.

Puede interesarte

-Aparte en algún momento hay que soltar…

(Macarena Riesco). Empiezan a surgir inseguridades propias del proceso. Somos nosotros los que estamos ahí enviciados y tenés que abrir para que lo vea la gente y uno sepa qué funciona y qué no. Y de ahí surgen cosas que se pueden corregir.

(Agus Gioe). Nuestro miedo era que es una obra que habla mucho de teatro, pensábamos que podíamos hacer medio un nicho. Pero largamos y no hace falta saber tanto de teatro, la gente enseguida entiende el código del humor y eso es clave para ver cómo funciona.

-El juego del teatro dentro del teatro siempre interesa.

(Jorge Cortese). Estos tres actores van a hacer Ataraxia, que es una obra muy enroscada, que cuando vemos la cara del público pensamos que no la va a entender. Entonces vamos a darle lectura para que entiendan y pasamos por el teatro griego, hacemos Chejov, gauchesco. Que son cosas que en el taller que hicimos empezamos a practicar para ver qué pasaba en esas escenas y mucho de eso quedó.

(MR). Fuimos sin nada, con el deseo de trabajar juntos, somos amigos, aparte de ser actores. Y le pedimos a Leo una obra que tenga humor, que tenga muchos personajes. Entonces él nos propuso empezar a juntarnos y traía disparadores con los que trabajamos en los ensayos. Hasta que después de unos meses dijo “esta es la obra”. Y producto de sus propuestas y lo que iba surgiendo del laburo es Lo nuestro ese puro teatro.

Puede interesarte

-Además más allá de ser amigos hay que pensar en lo que se le ofrece al espectador.

(MR). Una cosa es ser amigos y otra cosa es cómo nos llevamos en el escenario. Compartimos mucho el humor, cuando ensayamos vimos que la pasábamos bien, porque sabemos que eso traspasa. Creemos mucho en lo que hacemos, disfrutamos.

(AG). Por suerte en nuestro caso hay mucha química y la gente se da cuenta de eso. Y creo que es visible el vínculo que tenemos.

(JC). Tratamos de no mirarnos para no tentarnos. Sabemos que cuando el otro se está por reír, no tenemos que mirarnos. Nos divierte mucho y eso hace que el público lo disfrute. Lo que está lindo es que no sólo se divierten, sino que aprenden sobre teatro. Y funciona no sólo con un público amigo, la hemos llevado a otros lugares y funciona muy bien.

El elemento lúdico de la obra ya está desde la propia imagen promocional, creada por Germán “Carpincho” López. Como cuenta Riesco, “siempre nos pareció como grupo que había que darle bola a eso. Porque yo te puedo contar, pero si ves un flyer medio pedorro lo dudás. Hay que cuidar todo, todo es parte del espectáculo. Todo está decidido, no hay nada que sea arbitrario”. Luego de la temporada esperan poder llevar la obra a otros destinos y hasta sueñan con presentarse en una sala como la del Teatro Tronador: “Hoy la conocimos y es espectacular”, comentan.

-Meterse con la historia del teatro ¿los llevó a tener que indagar un poco?

(MR). En mi caso egresé del Conservatorio de Arte Dramático, todas esas materias de historia del arte, del teatro, las tenía. Ma gusta, me interesa, soy muy curiosa. Y en mi caso, que mi abuelo era director de teatro, me hacía recitar todas las poesías de Vacarezza.

(JC). Sabiendo que íbamos a trabajar estos temas, me puse a investigar. De algunas las sabía, porque había hecho Chejov, pero algunas cositas en particular tuve que investigar y también las formas de cómo tener que hablar, con el cuerpo, la creación del personaje, esto de tener que inventar que hablamos en ruso. Y eso lo fuimos buscando para poder plasmarlo en escena.

Puede interesarte

-¿Qué le demanda al espectador todo este juego con el teatro?

(AG). Al principio uno nombra Ataraxia y la cara de “no entiendo” de la gente es algo hermoso. Y es un quiebre, son unos pocos minutos, la gente entra en el código enseguida. El vestuario nuestro es una ruana, y con ese mismo vestuario tenés que crear cada escena, a la gente eso le atrae. A veces no tenemos los elementos y nos robamos de otras obras.

(JC). Decimos que es una comedia, pero cuando arranca es un embole. Vos decís “qué es esto”. Y tenemos que generar esto para que después pase algo.

-El público parece tener aprendidos los recursos teatrales.

(JC). Lo bueno es que el público entra en el código muy rápido. En el proceso, algo que aprendimos muy rápido, con un solo objeto teníamos que hacer un personaje. Con lo que tenemos, tenemos que ir armando. Es lo lindo de ver cómo estos tipos se van arreglando con lo que encuentran por ahí.

(AG). Eso también va a lo que Leo quería que se hiciera en El Club del Teatro, porque son los cuerpos de nosotros tres. Hay unas telas, pero nada más.

(MR). La gente piensa que estamos improvisando de verdad (risas).