Un hombre de 67 años fue imputado hoy “abuso de armas agravado” tras ser denunciado por una vecina en Sierra de los Padres, quien lo acusó de querer bajar a los tiros y un dron de su propiedad. Durante el allanamiento realizado hoy por la Policía secuestraron en la casa del denunciado armas de fuego y municiones de diferentes calibres.

Ads

Según informaron fuentes policiales, los incidentes se registraron el pasado martes cuando la víctima indicó que alrededor de las 19:30 sufrió amenazas de muerte y una agresión con arma de fuego por parte de un vecino.

En su relato, la mujer indicó que el conflicto se originó luego de un altercado motivado por el sobrevuelo de un dron propiedad de la víctima en las inmediaciones de su vivienda. El episodio culminó con una persecución a bordo de un vehículo, durante la cual el imputado habría efectuado detonaciones al aire.

Ads

Puede interesarte

Personal de la Comisaría Decimocuarta llevó a cabo la diligencia en una vivienda ubicada en Hilda (s/n). Como resultado, se procedió al secuestro de un revólver calibre 44 marca Rossi con catorce cartuchos calibre 44 marca CCI y una escopeta calibre 12/70 marca Uzcon con trece cartuchos calibre 12/70, elementos que fueron remitidos a Policía Científica para su correspondiente peritaje.

Finalizadas las actuaciones, a instancias del Juzgado de Garantías N°1 a cargo Gastón De Marco, la fiscal Florencia Salas dispuso la notificación del Artículo 60 del Código Procesal Penal al imputado por el delito de “abuso de armas agravado”, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad y continuando con las diligencias de rigor.

Ads