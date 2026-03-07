Personal de la Prefectura Naval Argentina aprehendió durante la madrugada a un hombre de 33 años acusado de intentar sustraer cables de un vehículo en la zona del barrio Fortunato de la Plaza.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:30 en Vértiz y Castex, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas observaron a cuatro hombres persiguiendo a otro individuo. Ante esta situación, el personal logró interceptarlo y constató que llevaba consigo una bolsa con cables incinerados.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 37 años, propietario de un taller mecánico cercano, quien manifestó que horas antes un vehículo estacionado frente a su establecimiento había sido incendiado y que posteriormente un individuo regresó para sustraer los cables del rodado.

Según indicó el damnificado, la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad del taller, lo que permitió reconstruir lo ocurrido. Ante los elementos reunidos, los efectivos procedieron al secuestro de la bolsa con cables y al traslado del sospechoso a la dependencia policial correspondiente.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, conducida por la fiscal Ana Caro, quien dispuso la formación de actuaciones por “hurto en grado de tentativa”, la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y la posterior libertad del imputado conforme al artículo 161.

