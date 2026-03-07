robo cables

Lo persiguieron vecinos y Prefectura lo detuvo por intentar robar unos cables
Ocurrió durante un patrullaje nocturno en el barrio Fortunato de la Plaza. Tenía en su poder una bolsa con cables quemados.
Ocurrió durante un patrullaje nocturno en el barrio Fortunato de la Plaza. Tenía en su poder una bolsa con cables quemados.
Los delincuentes utilizaron dos cuchillos tipo serrucho para cortar el material.
El malviviente fue aprehendido con 7 metros de fibra óptica.
Se trata de dos sujetos de 28 y 34 años, detenidos por personal de la Comisaría Novena. En su poder llevaban los diez metros de cable de cobre que habían sustraído momentos.
Las autoridades secuestraron dos hachas, tres cuchillos, una pinza, un destornillador, 10 metros de cable y la bicicleta en la que se movilizaban.
Ocurrió en horas de la noche de ayer en Jara y Maipú. Los 5 delincuentes se trasladaban en dos vehículos que tenían pedido de secuestro activo.