El escenario cambió. La Liga Marplatense de Fútbol (LMF) programó para este sábado la fecha 8 del Torneo Local en su segunda fase que debió ser suspendida por lluvias la semana pasada.

Sin embargo, en medio y para la Zona Campeonato, se adelantó la Fecha 12 por lo que el escenario cambió pensando en lo que puede suceder en la tarde del sábado. El problema principal es que otra vez hay pronóstico de lluvias desde el mediodía por lo que se podría volver a postergar la acción.

Lo cierto es que ahora volvió a ser único líder Círculo Deportivo que tendría que visitar a Quilmes para sostenerse en lo más alto. Once Unidos, que es el escolta, también jugará fuera de casa ya que será visitante de Banfield y River que llegó al tercer lugar recibirá a San José en otro durísimo compromiso.

Atlético Mar del Plata que pasó en una fecha de puntero a quinto, será local del golpeado Alvarado que viene de perder con el puntero como local y está último en la tabla de posiciones de la Zona Campeonato.

En la Zona Reválida el espectáculo no se queda atrás. En esta jornada, el líder Independiente será local de su escolta General Urquiza. Actualmente los separan sólo dos puntos y podría haber un nuevo líder el sábado por la tarde. Mientras tanto, el tercero y el cuarto también se cruzarán entre sí. Se trata de Boca y Racing que están muy cerca de los de arriba y quieren aprovechar cualquier punto perdido.

PROGRAMACIÓN - OCTAVA FECHA - SEGUNDA FASE - TORNEO “LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL”

SÁBADO 31 DE AGOSTO

Cancha: Quilmes – Quilmes vs Círculo

Sexta (12hs): Chabert, Millas y Baquero

Quinta (13:30hs): Baquero, Chabert y Millas

Primera (15:15hs): Millas, Baquero y Chabert

Cancha: Banfield – Banfield vs Once Unidos

Sexta (12hs): Ferreyra, Núñez y Olivares

Quinta (13:30hs): Núñez, Ferreyra y Olivares

Primera (15:15hs): Mella, Núñez y Ferreyra

Cancha: Mar del Plata – Mar del Plata vs Alvarado

Sexta (12hs): Zagaglia, llona y Scuffi

Quinta (13:30hs): Scuffi, Zagaglia y Llona

Primera (15:15hs): Llona, Scuffi y Zagaglia

Cancha: River – River vs San José

Sexta (12hs): Montero, Nuesch y Arrendazzi

Quinta (13:30hs): Arrendazzi, Montero y Nuesch

Primera (15:15hs): Nuesch, Arrendazzi y Montero

Cancha: Kimberley – Kimberley vs Argentinos del Sud

Primera (15:15hs): Cingolani, S. Ruíz Díaz y Tamburini

Cancha: Dvo. Norte – Dvo. Norte vs Talleres

Sexta (12hs): Bravo, Debrina y Luxen

Quinta (13:30hs): Luxen, Bravo y Debrina

Primera (15:15hs): Debrina, Luxen y Bravo

Cancha: Nación – Nación vs Peñarol

Sexta (12hs): Correa, Abboud y Ghiglione

Quinta (13:30hs): Ghiglione, Correa y Abboud

Primera (15:15hs): Abboud, Ghiglione y Correa

Cancha: San Lorenzo – San Lorenzo vs El Cañón

Sexta (12hs): Melga, Contreras y Chávez

Quinta (13:30hs): Chávez, Melga y Contreras

Primera (15:15hs): Contreras, Chávez y Melga

Cancha: Independiente – Independiente vs General Urquiza

Sexta (12hs): Monsalves, C. Ruíz Díaz y Gómez

Quinta (13:30hs): Gómez, Monsalves y C. Ruíz Díaz

Primera (15:15hs): C. Ruíz Díaz, Gómez y Monsalves

Cancha: Al Ver Verás – Al Ver Verás vs San Isidro

Sexta (12hs): Babbit, López y Patetta

Quinta (13:30hs): Patetta, Babbit y López

Primera (15:15hs): López, Patetta y Babbit

Cancha: Boca – Boca vs Racing

Sexta (12hs): Gallo, Galante y Martínez

Quinta (13:30hs): Martínez, Gallo y Galante

Primera (15:15hs): Miranda, Martínez y Gallo

Cancha: Libertad – Libertad vs Almagro Florida

Quinta (13:30hs): Lunegro, Mustafá y Spognardi

Primera (15:15hs): Mustafá, Lunegro y Spognardi

Cancha: Chapadmalal – Chapadmalal vs Cadetes

Sexta (12hs): Vega, Cajal y Sampietro

Quinta (13:30hs): Sampietro, Vega y Cajal

Primera (15:15hs): Cajal, Sampietro y Vega