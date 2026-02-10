Un hombre de 28 años fue atrapado hoy por la Policía en la zona del Puerto, donde había pactado la entrega de una consola de sonido que había robada hace unos días del interior de un auto estacionado. Fue imputado por encubrimiento y derivado a la Cárcel de Batán.

El hecho fue denunciado por un hombre de 24 años, quien informó que el pasado viernes 6 alrededor de las 21:00 dejó estacionado su automóvil Renault Clio II gris, y al regresar cerca de las 22:30 constató que autores ignorados habían violentado el ventilete de la puerta trasera derecha, sustrayendo diversas pertenencias del interior.

A partir de tareas investigativas, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Novena realizó una entrega pactada en inmediaciones de avenida de los Trabajadores y Elcano, donde se procedió a la aprehensión del sospechoso, quien tenía en su poder una consola de sonido correspondiente a los elementos sustraídos.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de María Isabel Sánchez, que dispuso la formación de causa por el delito de encubrimiento, el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N°44 de Batán y la restitución del elemento secuestrado a la víctima.

