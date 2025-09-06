Horacio Zeballos y Marcel Granollers se siguen reponiendo de las situaciones adversas y demostrando que la resiliencia es parte de su vida. Los ex número 1 del mundo levantaron una final complicada en el US Open ante los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski para quedarse con el segundo Grand Slam de sus carreras y de la temporada.

Fue además levantando tres puntos de campeonato en contra en Flushing Meadows para un definitivo 3-6, 7-6 (4) y 7-5 luego de un partido que se extendió durante 2 horas y 24 minutos. Es el 26° título que logra ganar el tenista de Mar del Plata que se consolida como el mejor doblista de la historia argentina, pero ahora, agregándole los torneos más importantes del Circuito.

Durante la primera manga, la dupla británica fue muy sólida y las diferencias eran mínimas. Recién pudieron marcar una pequeña distancia en el final del set cuando quebraron el saque de Granollers y luego lo ratificaron con un muy buen trabajo de Skupski, para un 6-3 que ponía en obligaciones a los ex número 1 del mundo. En ese tramo hubo tres dobles faltas para ellos y padecieron 3 aces de los rivales.

A pesar de seguir en competencia durante todo el segundo set tuvieron que apelar a lo mejor de su tenis para sostenerse sin quiebres en contra porque tuvieron un game 0-40 abajo y lo pudieron ganar. En el tie break, forzaron dos errores de los británicos para sacar una diferencia 6-3 y con una devolución extraordinaria de Zeballos; lo cerraron en su favor por 7-4 para ir a una tercera manga.

Cuando estaban muy parejos, otra vez quedaron 0-40 en contra pero esta vez con un triple punto de campeonato en contra porque estaban 5-4 abajo. En ese momento, presionaron y dieron vuelta la situación para igualar 5-5. Punto clave del partido. Tuvo un 40-0 a favor, pero tuvieron que trabajarlo para lograr un quiebre muy oportuno y sacar para campeonato. El juego de ambos siguió firme y consiguieron dos puntos para cerrarlo. En el segundo fueron efectivos y se quedaron con su segundo Grand Slam juntos, ambos además, en el mismo año.

Un logro más para Horacio Zeballos que luego de los 40 años sigue demostrando una vigencia plena en el Circuito Internacional, aún sobreponiéndose a las lesiones que debió atravesar su compañero y ahora, pensando en el balance positivo que les está dejando un inolvidable 2025.

Ahora y luego de este gran momento que siguen ratificando, tendrá que jugar nada menos que la Copa Davis con Argentina donde hará dupla con Andrés Molteni.