El unipersonal Los habitantes llegará en enero al Séptimo Fuego (Bolívar 3675) después de una exitosa temporada de invierno en la que fue considerada la “Mejor Obra Argentina” en los premios Teatro XXI.

Cuatro episodios, cuatro personajes, habitados por un actor en dos noches de teatro diferentes. La acción transcurre en Madrid, España, en 1936. Tres hermanos dueños de un bar frecuentado por artistas, poetas, militantes e intelectuales son asesinados por soldados falangistas, junto a un judío ruso.

La muerte violenta que han atravesado les ha quitado la vida tal cual la han conocido. En ese pasaje, sin saberlo, han sido dotados de un don: cuentan con la habilidad de habitar los cuerpos de los vivos. Y desde allí buscarán torcer el rumbo de la historia y salvar a sus amigos Federico García Lorca, los actores de La barraca, Carmen Luna, una militante republicana feminista y Antonio Machado.

El actor Joselo Bella y el director Pedro Sedlinsky (ambos autores también) invitan al público a habitar una experiencia teatral novedosa, a poco de cumplirse 90 años del inicio de la Guerra Civil Española: el lunes 5 y el domingo 11 a las 23:00 por Shemtov y Federico García Lorca; y el martes 6 y domingo 25 en el mismo horario por Carmen Luna y Antonio Machado.

