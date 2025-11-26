Un joven de 19 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de ser sorprendido dentro de una camioneta Peugeot 2008 estacionada en la vía pública en la zona de Corrientes y Bolívar.

Ads

El hecho ocurrió cuando personal del Comando de Patrullas realizaba un recorrido preventivo y advirtió que el vidrio del lado del conductor estaba roto. Al acercarse, encontraron al sospechoso dentro del vehículo, perteneciente a un hombre de 63 años.

Tras identificarlo, los efectivos lo aprehendieron y dieron intervención a la fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro. La funcionaria dispuso que el joven sea notificado de la formación de causa por el delito de tentativa de robo, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, y ordenó su traslado a sede judicial.

Ads

Puede interesarte

Ads