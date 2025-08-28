Un joven de 23 años fue aprehendido este jueves por la mañana tras intentar sustraer pertenencias del interior de un automóvil estacionado en la vía pública, en la intersección de avenida Colón y Mitre.

Un operador del Centro de Operaciones y Monitoreo advirtió la maniobra y dio aviso al personal policial. De inmediato, efectivos del Comando de Patrullas junto con personal de la Comisaría Segunda acudieron al lugar y lograron reducir al sospechoso.

De acuerdo con la investigación, el hombre había abierto un Fiat Duna y alcanzó a tomar un bolso con distintos elementos, aunque fue interceptado antes de poder huir. Se secuestró un morral, una caña de pescar, dos llaves fijas y un perfume.

El imputado fue puesto a disposición del fiscal de Flagrancia, Dr. Eduardo Layus, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de hurto en grado de tentativa, sin imponer medidas restrictivas de libertad.

El procedimiento quedó bajo la órbita de la UFIJE de Flagrancia del Departamento Judicial de Mar del Plata.

