Un hombre de 24 años que intentó robar en el interior de una camioneta fue observado por un agente de seguridad privada, quien lo persiguió durante varias cuadras hasta que finalmente logró reducirlo y entregarlo a la Policía. Ocurrió anoche en la zona del macrocentro.

El procedimiento se inició cuando efectivos que patrullaban la jurisdicción fueron comisionados por el sistema de emergencias 911 a Independencia entre Moreno y Belgrano, donde varias personas retenían a un hombre tras una persecución a pie. Al arribar, los policías procedieron a reducir y demorar al sospechoso, quien había sido interceptado por el empleado de seguridad privada y un transeúnte.

Según relataron testigos, el individuo fue observado cuando forzó el vidrio lateral de una camioneta utilitaria estacionada en Jujuy 2100. Tras romper el vidrio trasero, ingresó al interior del vehículo a través de la ventanilla.

En ese momento, el empleado le dio la voz de alto, lo que motivó que el sospechoso intentara escapar. Se inició entonces una persecución a pie por varias cuadras hasta que finalmente fue reducido en avenida Independencia.

En el lugar donde se encontraba el vehículo, una Renault Kangoo, los efectivos constataron la rotura del vidrio lateral trasero y observaron en el interior distintos elementos de trabajo pertenecientes al propietario.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, dirigida por la fiscal Ana María Caro, quien dispuso la formación de actuaciones por “robo en grado de tentativa” y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº44.