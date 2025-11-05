Un hombre de 25 años fue aprehendido anoche por personal del Comando de Patrullas luego de intentar ingresar a una vivienda ubicada en la calle Vignolo al 2600, en el barrio Las Heras.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto había cortado el alambre de púas del paredón para acceder al domicilio, pero fue descubierto antes de poder sustraer elementos y trató de escapar por los techos.

Tras la detención, intervino la fiscalía de Flagrancia a cargo del doctor Layus, quien ordenó la formación de causa por “Tentativa de robo”, la notificación al imputado y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

