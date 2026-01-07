Un joven de 21 años fue aprehendido pasada la medianoche en la zona sur de Mar del Plata, acusado de hurto en grado de tentativa, luego de ser sorprendido intentando abrir vehículos estacionados en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de Croccer y avenida de los Trabajadores, cuando un llamado a la Central de Emergencias 911 alertó sobre la presencia de un masculino que estaría forzando autos. Al arribar al lugar, personal del Comando de Patrullas tomó contacto con un transeúnte ocasional, quien relató que el sospechoso había logrado abrir la puerta de un Ford Ka perteneciente a la empresa Servisa (Móvil 05), aunque no alcanzó a sustraer elementos del interior.

Tras advertir la situación, el individuo emprendió la fuga, pero fue interceptado y aprehendido a pocos metros, en avenida de los Trabajadores y Carasa. Al constatar el estado del vehículo, no se registraron faltantes ni daños.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de hurto en grado de tentativa y el posterior traslado del imputado a sede judicial.

