El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata condenó a 20 años de prisión a Brandon Tomás Ledesma, hallado culpable del asesinato de Jeremías Fredes, un joven de 18 años que fue baleado en el barrio El Progreso durante una pelea vecinal ocurrida en enero de 2023.

La sentencia fue dictada este lunes por los jueces Pablo Viñas, Paula Soulé y Facundo Gómez Urso, quienes resolvieron por unanimidad imponer la pena por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Ledesma permanecerá alojado en el complejo penitenciario de Batán, donde ya se encontraba detenido.

El crimen tuvo lugar el 8 de enero de 2023, cuando una discusión entre vecinos escaló tras el robo de una gallina. Según la investigación, un grupo de jóvenes habría arrojado piedras contra un auto y luego sustraído el animal, lo que derivó en una persecución y una serie de agresiones. En medio del conflicto, Fredes, que intentó intervenir para calmar la situación, recibió un disparo en el cuello efectuado por Ledesma.

De acuerdo con el informe forense, la víctima murió días después en el Hospital Interzonal por un paro cardiorrespiratorio provocado por una lesión en la arteria carótida. Testigos aseguraron que el agresor efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó cuando el joven intentaba alejarse.

Tras el hecho, Ledesma permaneció prófugo durante seis meses hasta ser capturado en una persecución policial. Fue detenido mientras circulaba en una motocicleta por la zona de Caraza y Reforma Universitaria, donde intentó escapar a pie, pero fue reducido a pocas cuadras.

La fiscalía había solicitado una pena severa por considerar acreditado que el acusado actuó con la intención de matar. El fallo, conocido este lunes, descartó la figura de alevosía, pero confirmó la responsabilidad plena del imputado en el crimen.

Con esta sentencia, el caso, que conmocionó al barrio El Progreso por su origen absurdo y la violencia del desenlace, llega a su cierre judicial casi dos años después del hecho.