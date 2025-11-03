Lo condenaron a 20 años de prisión por matar a un joven en una pelea por una gallina
El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 sentenció a Brandon Tomás Ledesma por el homicidio de Jeremías Fredes, ocurrido en enero de 2023.
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El titular de Zona Sanitaria VIII, Santiago González, indicó que el hallazgo de influenza se dio en un predio de El Casal. Y aseguró que tampoco hay registro en la región.