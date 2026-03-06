El director de la Zona Sanitaria VIII, Santiago González, se refirió a la confirmación de un foco de influenza aviar en aves de corral en el barrio El Casal y aseguró que, hasta el momento, viven en el lugar “no tienen síntomas compatibles con la enfermedad”.

En diálogo con El Marplatense, González explicó que la situación se originó a partir de la aparición de aves de corral que “se presumen que tienen gripe aviar”, aunque aclaró que la confirmación definitiva corresponde a los organismos competentes. En ese marco, destacó que “no aparece ningún humano contagiado” y que las personas que habitan allí permanecen bajo seguimiento sanitario.

De todos modos, remarcó que “en la Región Sanitaria VIII no tendríamos casos en humanos todavía y esperemos que no lo tengamos”, aunque los sistemas de salud “están con la debida atención para reconocer si así lo hubiese”.

El funcionario detalló que, frente a la detección del caso, se activaron los protocolos correspondientes. Según indicó, “se le dio participación al municipio de General Pueyrredon a través de Epidemiología y de Zoonosis para que puedan hacer las averiguaciones pertinentes y la denuncia en el SISA”.

Al mismo tiempo, precisó que el organismo nacional ya interviene en el control sanitario del foco. “SENASA ya está interviniendo en lo que se tiene que hacer habitualmente, que es el sacrificio de los animales, el entierro de los mismos y la desinfección del lugar como para hacer un control de foco”, señaló.

González enmarcó el episodio dentro de un contexto más amplio y recordó que “la gripe aviar es una situación que se viene dando en todo el territorio de la República Argentina y también en la provincia de Buenos Aires”, donde ya se habían detectado casos en la Región Sanitaria VIII, específicamente en Madariaga.

En relación con las medidas preventivas, el director sanitario recomendó a quienes crían aves de corral estar atentos a cualquier cambio en los animales. Según explicó, deben observar síntomas como “decaimiento, ojos hinchados o alguna decoloración o color distinto en la cresta”.

Finalmente, González consideró ante la aparición de estos signos, que “es importante contactarse rápidamente con un veterinario para que tome cartas en el asunto y defina si hay algo de un contagio por influenza o no”.