Un operativo policial en pleno centro de Mar del Plata terminó con la aprehensión de un joven de 24 años que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro y llevaba consigo varias dosis de cocaína.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría Primera advirtió a un motociclista realizando maniobras imprudentes sobre San Luis y Almirante Brown. Al intentar identificarlo, el joven intentó escapar, iniciándose una breve persecución que finalizó en Moreno e Hipólito Yrigoyen.

Al ser interceptado, los efectivos constataron que la moto tenía pedido de secuestro activo desde el 26 de octubre, solicitado por la Comisaría Primera, en el marco de una denuncia por hurto agravado de motovehículo.

La víctima, una mujer de 41 años, había denunciado que el rodado fue sustraído por un conocido de su amiga, a quien le había prestado la moto días antes. El sujeto se retiró del domicilio llevándose las llaves y el teléfono celular, sin devolver el vehículo.

Durante el procedimiento, los policías también hallaron entre las pertenencias del aprehendido veinte bochitas con una sustancia blanquecina. Tras realizar el test orientativo, se determinó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 13,1 gramos.

La fiscal de Estupefacientes, Dra. Ledesma, dispuso su aprehensión por el delito de “Tenencia simple de estupefacientes” y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. Además, quedó imputado por “Hurto agravado de motovehículo”, interviniendo también la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor.

