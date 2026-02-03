Un intento de robo terminó mal para un hombre de 44 años que este martes fue sorprendido mientras robaba en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en la zona del puerto de Mar del Plata. Un efectivo de Prefectura Naval lo vio en plena maniobra y no le dio tiempo a nada: lo redujo en el acto y lo dejó a disposición de la Justicia.

Ads

Puede interesarte

El hecho ocurrió durante la mañana en la sede de la casa de altos estudios ubicada sobre la avenida Dorrego al 200. El prefecto, que se encontraba en las inmediaciones, advirtió movimientos sospechosos y alcanzó a ver al sujeto sacando objetos por una ventana del edificio.

Ante la situación, el personal de la fuerza actuó de inmediato y logró interceptar al intruso antes de que escapara con lo robado. Minutos después, autoridades de la universidad confirmaron que los elementos sustraídos pertenecían a un laboratorio del establecimiento.

Ads

El delincuente fue trasladado y quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, quien ordenó su detención y le imputó el delito de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.

Por último, el fiscal dispuso que, una vez cumplidas las actuaciones de rigor, el detenido sea trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde quedará alojado mientras avanza la causa.

Ads