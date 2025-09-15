Un hombre de 56 años fue detenido en las últimas horas en un operativo de control vehicular realizado por Prefectura Naval Argentina en la intersección de Alvarado y Chile.

Durante la identificación de una Ford Ranger blanca, personal de la fuerza constató que la numeración de chasis arrojaba un pedido de secuestro activo por “robo automotor”, solicitado por la UFIJE N° 12 de Quilmes con fecha del 23 de octubre de 2024.

Además, se verificó que las patentes colocadas no correspondían al rodado y que los grabados en los cristales se encontraban adulterados.

Tras la intervención del fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, se dispuso la formación de causa por encubrimiento y el traslado del imputado a sede judicial.

