Un hombre de 58 años fue aprehendido esta tarde cuando intentaba robar elementos del interior de un vehículo estacionado en el macrocentro marplatense.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:30 en San Martín y Jujuy. El malviviente forzó la puerta del conductor de un Volkswagen Gol, ingresó al mismo y sustrajo diversos objetos. Sin embargo, un agente policial observó los movimientos.

Inmediatamente llegó al lugar un móvil de la Comisaría Primera, que detuvo al sujeto. En su poder se secuestraron una mochila negra con pertenencias personales, dos teléfonos móviles y la suma de $13.500 en efectivo.

Desde la Fiscalía de Flagrancia, María Isabel Sánchez ordenó la detención del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán en el marco de una causa por “robo en grado de tentativa”.

