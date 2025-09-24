Un hombre de 29 años fue aprehendido en la noche del lunes en el barrio de Mar del Plata tras ser sorprendido con un arma de fuego y una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo.

Ads

El hecho ocurrió en la zona de Hernandarias al 9900, donde personal del Comando de Patrullas intervino luego de que el sospechoso mantuviera una riña con otro hombre. En medio del altercado, se le cayó de entre sus ropas un revólver calibre .32 con cuatro cartuchos, lo que motivó la rápida intervención policial.

Puede interesarte

Además, el individuo se movilizaba en una moto marca Benelli modelo TNT 300 que, al ser chequeada en el sistema informático, arrojó pedido de secuestro activo desde la Comisaría 6ª con fecha del 15 de agosto de este año.

Ads

Por disposición del fiscal de Flagrancia, Dr. Facundo De La Canale, el imputado fue notificado de la formación de causa bajo los cargos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y encubrimiento, y posteriormente trasladado a sede judicial para la correspondiente audiencia.

Ads