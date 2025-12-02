Un hombre de 59 fue detenido esta tarde por intentar robar mercadería por un valor superior a los $100.000 en una sucursal del Supermercado Disco, ubicado en avenida Juan B. Justo 2367.

El caso fue denunciado al 911 y se contó con la presencia de personal del Comando de Patrullas. El imputado había sido retenido previamente por personal de seguridad del establecimiento, luego de intentar retirarse con mercadería oculta entre sus prendas.

Según indicaron fuentes policiales, el sujeto había intentado robar 23 tabletas de chocolates Kinder con leche en barra de 150 gramos cada uno, con un valor total de $118.000.

Tras el secuestro de la mercadería, se mantuvo comunicación con Eduardo Layus, a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, quien dispuso la notificación del imputado por el delito de hurto en grado de tentativa y su posterior libertad.

