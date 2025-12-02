chocolates

Cortá con la dulzura: lo atraparon cuando intentaba robar 23 tabletas de chocolate
Fue demorado por personal del establecimiento hasta la llegada de la Policía. La mercadería tenía un valor superior a los 100.000 pesos.
Fue demorado por personal del establecimiento hasta la llegada de la Policía. La mercadería tenía un valor superior a los 100.000 pesos.
La Semana de la Dulzura es una celebración que ha ganado popularidad en Argentina a lo largo de los años. Se celebra del 1 al 7 de julio desde 1989.
El hecho ocurrió ayer a la tarde en un comercio ubicado sobre la avenida Mario Bravo al 3800, en el barrio Juramento.
Fue tras un procedimiento en la Ruta 2 en el marco del Operativo Sol. También se incautaron cogollos y cigarrillos de esa sustancia y 17 pastillas de éxtasis