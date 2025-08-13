Denunciaron a una docente por el presunto maltrato contra un alumno en una escuela de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

Ads

El brutal caso, que se dio a conocer en las últimas horas, generó conmoción entre los familiares de los chicos que asisten a la Escuela N° 155 Máximo Fernández Coria.

Según precisaron los medios locales, el episodio se hizo público a través de un mensaje en las redes sociales por una mujer que aseguró haber visto cómo una docente maltrataba a un chico de 2° grado.

Ads

“Cuando me acerqué al aula vi que la seño estaba con la puerta cerrada pegándole a un nene. Después lo sacó y lo arrastró del brazo como si fuera un trapo de piso hasta la dirección. El nene lloraba desconsoladamente”, relató en un mensaje dirigido a los padres, que luego se viralizó en las redes.

Ads

Durante la reunión de este lunes, la Policía estuvo presente en el colegio. (Foto: Policía de Chubut)

Esta situación generó conmoción dentro de la institución, por lo que las autoridades salieron a dar una respuesta y explicaron cómo accionaron luego de la denuncia.

“Se llevó a cabo todo lo que está reglamentado según la normativa vigente ante el supuesto maltrato. Llamé a la Policía para que se hiciera presente y salvaguardar la integridad tanto de los estudiantes como del personal, y de manera simultánea a la supervisora técnica escolar, que nos acompañó en todo momento. También informé de inmediato a los superiores”, detalló la directora del establecimiento, Guadalupe Leblic.

Ads

Ante el preocupante caso, la directora convocó a una reunión que se llevó adelante este lunes. “Se escuchó a cada papá y se dejó registro en actas. Se hizo lo que corresponde hacer según la normativa vigente”, precisó.

Durante el encuentro estuvieron presentes la supervisora técnica escolar y un equipo interdisciplinario del Ministerio de Educación, personal de la Sección 5° y la Policía Comunitaria.

“Se coordinó para que esté la seguridad que corresponde para salvaguardar la integridad de cada uno de los que asistimos al establecimiento”, aclaró Leblic.

El pedido de presencia de seguridad se llevó adelante luego de una convocatoria que se había realizado para manifestarse frente a la escuela, un flyer que también se difundió en las redes. “Desconozco quién fue, porque se hizo de manera anónima. Cuando llegaron a la escuela pedí que estuviera la persona que había hecho la convocatoria y no estaba”, aclaró la autoridad educativa.

Acerca del futuro de la docente señalada, la directora explicó: “No es facultad de esta dirección tomar esa decisión, sino de nuestros superiores, quienes están informados de toda la situación”.

Puede interesarte

Fuente: TN