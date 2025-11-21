Un hombre de 36 años fue detenido esta tarde en el centro de la ciudad, luego de romper la ventanilla de un vehículo y sustraído bolsas con prendas de vestir y disfraces.

La víctima, un hombre de 54 años, alertó al personal del Grupo de Prevención Motorizada. Según se informó, el imputado había roto el cristal de la ventanilla trasera de una Renault Kangoo gris, estacionada en Córdoba y Bolívar.

Tras el daño, el sujeto sustrajo cuatro bolsas de consorcio con prendas de vestir y disfraces. En el lugar dejó olvidado un cúter rojo, utilizado para cometer el ilícito.

Con los datos aportados, finalmente el sospechoso fue interceptado minutos después en Córdoba y avenida Colón, llevando consigo una de las bolsas sustraídas y vistiendo algunas de las prendas robadas.

Tras comunicarse con el fiscal Facundo de la Canale, se dispuso la notificación del imputado por el delito de “robo”, la restitución de los efectos a la víctima y el traslado del detenido a la Unidad Penal N°44 de Batán.

