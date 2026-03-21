Una mujer de 22 años fue imputada tras intentar ingresar estupefacientes a la Unidad Penal Batán.

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El hecho ocurrió en el marco de los controles habituales, cuando durante una requisa de rutina a visitantes el personal detectó que la joven ocultaba entre sus prendas íntimas 21 envoltorios con marihuana.

Tras realizar el test orientativo correspondiente, se confirmó que se trataba de cannabis sativa, con un peso total aproximado de 14,9 gramos.

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Ante la situación, tomó intervención la UFI temática de Estupefacientes, que dispuso la formación de una causa por “suministro de estupefacientes agravado en grado de tentativa”.

No obstante, la Justicia ordenó su libertad, ya que no presentaba impedimentos legales al momento del procedimiento.

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El caso quedó bajo investigación judicial.

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