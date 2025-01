Aldosivi concretó la renovación más esperada por los hinchas como lo es la del arquero y capitán de la última temporada Jorge Carranza, que volverá a atajar en la máxima categoría del futbol argentino donde le sobra experiencia.

El club confirmó la noticia a través de las redes sociales con un testimonio del propio portero en un video donde expresó: “Disfruto mucho de Mar del Plata, del club, del día a día. Estoy feliz de renovar una temporada más, de que me permita seguir haciendo lo que amo y estar dentro de un grupo de deportistas de elite”.

En este sentido, hizo una recapitulación de lo que fue la campaña del ascenso y dijo: “La temporada pasada fue una experiencia única deportiva. Empezamos armando un gran grupo de trabajo y a partir de ahí empezamos a crecer de a poco. El equipo la peleó todo el año y no había otro final que no sea el que obtuvimos”.

A sus 43 años, regresa a defender los tres palos a Primera, aunque para él, la edad no es un límite. “Me dio la sensación que uno puede mostrar que está capacitado para seguir compitiendo si en el día a día lucha, pelea, se esfuerza. No tiene que ver con una cuestión de edad sino de profesionalismo. Mis compañeros me hicieron sentir todo el año lo mismo así que estoy feliz de lo que vivimos”, relató en el reel publicado vía Instagram.

Sin dudar, volverá a ser el referente del plantel por lo que destacó lo que se necesita para un buen año y explicó: “Lo más importante es tratar de que los chicos que vayan llegando se acoplen a una idea, a una esencia. La clave va a ser repetir esos patrones de conducta, de compañerismo, de liderazgo. Seguimos un lineamiento que marca el entrenador y los más grandes del plantel que queremos construir un gran grupo”.

“Aldosivi es un club que no tiene techo. Tiene mucho margen de crecimiento. Tiene una infraestructura de un equipo importante. Es familia, es un club muy ordenado. Hay que construir y acompañar para terminar de hacer una gran institución”, cerró el experimentado arquero que se transformó en la tercera renovación en este mercado de pases.