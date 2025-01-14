Copa de la Liga Profesional

Noche para el olvido de Aldosivi: perdió ante Huracán, pero tiene chances

El equipo de Martín Palermo tuvo un mal partido en el Minella ante el “Globo” cuando podía ganar y clasificarse a cuartos de final. Fue 0-2 para cortar una racha de 6 partidos sin derrotas. Le quedan dos encuentros más para buscar el pase a la próxima instancia. Los dos goles, en el primer tiempo, f