Marcelo Esponda renovó con Aldosivi
El mediocampista fue cedido nuevamente por Newells y jugará el “Tiburón” en su regreso a Primera.
El mediocampista fue cedido nuevamente por Newells y jugará el “Tiburón” en su regreso a Primera.
Los 30 equipos participantes jugarán dos copas de la Liga y habrá descensos. Por primera vez en 46 años no habrá ningún torneo con formato de Liga en la Primera División.
Serían dos torneos por año, como los viejos Apertura y Clausura, y al estilo Copa de la Liga, con dos zonas de 15, clásicos y playoffs.
El "comprobante" de la polémica decía que habían pasado el 60% por Matías Reali, pero solamente llegó el 30%
El "Fortín", que sufrió la temprana expulsión de Braian Romero, definirá el título en Santiago del Estero contra el ganador de la llave entre Boca y Estudiantes, tras el 0-0 en el Estadio Único de San Nicolás.
Aldosivi perdió 5-0 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El equipo de Gago fue muy superior y terminó anotando a través de Carlos Alcaraz (2), Enzo Copetti (2) y Javier Correa. Ahora, a pensar en la pre-temporada para salvar la categorí
El “Tiburón” se medirá este martes desde las 19.15 con el equipo de Fernando Gago en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El árbitro será Yael Falcón Pérez. El equipo sería el mismo.
El equipo de Martín Palermo lo ganaba 1-0 ante Arsenal con gol de Cauteruccio, pero se lo dieron vuelta en el complemento con dos tantos de cabeza de Facundo Kruspzky. Para el “Tiburón” eran puntos importantes pensando en el promedio del descenso, pero hizo historia clasificándose a cuartos de final
El equipo de Martín Palermo tuvo un mal partido en el Minella ante el “Globo” cuando podía ganar y clasificarse a cuartos de final. Fue 0-2 para cortar una racha de 6 partidos sin derrotas. Le quedan dos encuentros más para buscar el pase a la próxima instancia. Los dos goles, en el primer tiempo, f
El “Tiburón” igualó 1-1 ante Independiente en la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional para ubicarse segundos en la Zona 2. Abrió la cuenta Santiago Silva, a la media hora del primer tiempo fue expulsado Leandro Maciel y unos minutos después lo empató Pozzo. En el complemento, lo aguantó para c
El “Titán” pondrá mañana ante el “Rojo” el mismo equipo que se había presentado en los cuatro partidos anteriores, volviendo a generar cuatro cambios en la formación inicial. Los que vuelven son Rufino Lucero, Fernando Roman, Leandro Maciel y Santiago Silva.
El entrenador de Aldosivi habló en conferencia de prensa luego del triunfo 1-0 ante Rosario Central por la Copa de la Liga Profesional y señaló que buscarán mantenerse en la zona de clasificación: “queremos sostener esta posición de privilegio”.