Lo que parecía ser una imagen positiva para todo el mundo San Lorenzo, se terminó convirtiendo en una novela que acaba de explotar. Minutos después de que Matías Reali saltara a la cancha con la camiseta azulgrana para disputar un amistoso con Progreso en Uruguay, desde Independiente Rivadavia de Mendoza lanzaron una grave denuncia contra la dirigencia de Marcelo Moretti y confirmaron que el pase está caído.

Daniel Vila, presidente de la “Lepra” mendocina, salió esta tarde a destrozar públicamente al "Ciclón" por no haber cumplido con lo pactado días atrás. "El pase de Reali se cayó. La operación fue el viernes, cuando San Lorenzo tenía que pagar una parte al contado y otra por una transferencia. El lunes fuimos al banco a ver si había sido acreditada la transferencia y no estaba, tampoco estuvo el martes”, expresó.

Puede interesarte

La mecha se encendió rápido y la bomba no tardó en estallar. “Hoy fue el vicepresidente. Se hizo presente en el banco personalmente, habló con el gerente y le dijo que la transferencia no solo no estaba acreditada, sino que la cuenta de la que se había hecho la presunta transferencia era una cuenta inexistente”, agregó.

Sus declaraciones fueron echando cada vez más humo. A la hora de brindar más detalles, el además empresario mendocino indicó: “San Lorenzo se manejó muy mal con el tema Reali. Nos estafaron, nos enviaron un certificado de transferencia trucho”.

Ante esta situación, Vila reveló en Radio La Red que denunció penalmente a Moretti y el secretario Pablo García Lago por el acto cometido y notificó de esta situación a la AFA mediante una carta. “Fuimos estafados en nuestra buena fe", aseguró.

Puede interesarte

Respecto al futuro del extremo, que hoy sumó sus primeros minutos bajo las órdenes de Leandro Romagnoli, fue claro al decir: “Procedimos primero a rescindir el contrato a San Lorenzo y luego a notificarle al jugador que tenía que hacerse presente mañana en Córdoba en la pretemporada de Independiente Rivadavia”.

Se suponía que San Lorenzo debía transferir el 60% de la operación, con el 40% a abonarse en 12 cuotas. El “Ciclón” no pone el dinero sino dos grupos inversores. El "comprobante" de la polémica decía que habían pasado el 60%, pero solamente llegó el 30% y tras varios días se terminó de corroborar que el "papel" no tenía valor legal, por lo que se iniciaron acciones en la justicia.