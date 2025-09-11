En la madrugada de este jueves arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el vuelo que trajo de regreso a diez argentinos deportados desde Estados Unidos. El avión, un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International, aterrizó a las 3.17 y los pasajeros ingresaron por la terminal privada, donde luego se reencontraron con sus familias.

El traslado se realizó bajo disposición del Gobierno de Donald Trump, que en los últimos meses intensificó los operativos de deportación hacia distintos países de Sudamérica. En este caso, la coordinación incluyó a la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, aunque no fue necesario desplegar procedimientos de seguridad especiales.

Entre los deportados, cinco no tenían antecedentes penales, aunque fuentes diplomáticas aclararon que la decisión estadounidense es unilateral y no depende de causas judiciales previas, sino de la legislación migratoria vigente. “Es una potestad de cada país decidir qué hacer con las personas que violan la ley dentro de su territorio”, remarcaron.

Uno de los jóvenes, de 25 años, relató a la prensa que había sido detenido en San Antonio, Texas. “El trato fue muy bueno. Todo en orden, como debe ser. No voy a poder regresar por cinco años. Nosotros solamente vamos por el sueño americano”, contó en diálogo con medios nacionales.

El vuelo tuvo varias escalas antes de aterrizar en Argentina: partió de Texas, pasó por Luisiana, luego por Bogotá y finalmente por Belo Horizonte, en Brasil, antes de llegar a Ezeiza con más de dos horas de demora respecto al horario previsto.

El embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, buscó relativizar la situación y aseguró que el volumen de casos argentinos es marginal respecto de la región. “Estamos hablando de números ínfimos. Argentina es de los países con menos expulsiones en este tipo de operativos”, subrayó en declaraciones radiales.

Fuente: Infobae