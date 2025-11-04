La Banda de Teatro Los Macocos celebra sus 40 años de trayectoria y lo hace con una excelente noticia: su nuevo espectáculo, “¡Chau, Macoco!”, fue nominado a los Premios ACE 2025 en la categoría Mejor Espectáculo de Humor.

El show se presentará en Mar del Plata los días 21 y 22 de noviembre a las 20 en el Teatro Tronador BNA (Santiago del Estero 1746). Las entradas están a la venta en LINKE-ARTE.COM.

Dirigida por Mariana Chaud, la obra se define como un “viudrama”: una comedia que mezcla biodrama, memoria, parodia y celebración. En escena, aparecen las supuestas “viudas” de Los Macocos, reunidas para esparcir las cenizas de sus maridos. Pero a partir de ese punto, la obra despliega humor, exageración y relatos cruzados que reconstruyen la historia del grupo desde sus inicios, allá por 1985.

Los protagonistas son los cuatro Macocos: Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf y Marcelo Xicarts, quienes trabajan con Chaud en una propuesta que combina autorreferencia, documental y delirio teatral.

Desde su debut, Los Macocos estrenaron más de 20 espectáculos, se presentaron en el Teatro San Martín, el Teatro Cervantes y participaron en festivales internacionales. Sus obras se estudian en universidades dentro y fuera del país, y el grupo ya ha sido reconocido anteriormente con premios ACE, María Guerrero y Teatro del Mundo.

Por su parte, Mariana Chaud es una de las creadoras más destacadas del teatro contemporáneo argentino, con obras presentadas en el Teatro Nacional Cervantes, el CTBA, FIBA y Fundación Proa.

