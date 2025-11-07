Su estreno nacional será el próximo sábado 8 de noviembre a las 21 en la Sala Payró del Teatro Auditorium, donde a través de un recorrido musical, el show celebrará los 54 años de historia del icónico cuarteto folklórico, reviviendo sus interpretaciones más memorables, desde la impronta musical del dúo, con arreglos y una sonoridad particular que los distingue.

Ads



Las entradas están a la venta a $8000 para público en general y $6000 para estudiantes y jubilados en Plateanet y en boletería del teatro.



La velada, que promete un viaje sonoro por las letras y melodías que marcaron la cultura musical argentina, contará con la participación de un destacado elenco de músicos. En esta ocasión, Chazarreta y Núñez estarán acompañados por el reconocido pianista Horacio Soria y el guitarrista César Monzón.

Ads



El espectáculo iniciará con el primer tema que se conoció de Los Chalchas hasta sus últimos pasos, y estará acompañada la música por proyecciones documentales, entrevistas y fotografías que irán enmarcando el tiempo en que cada canción transcurrió, junto con la historia del grupo.



Escuchar a “Los Chalchaleros” no es sólo oír melodías… es un viaje a través de la historia, una travesía por los sentimientos más profundos, donde cada sílaba es un eco que resuena en el alma. Fueron, son y serán quienes marcaron un antes y un después en la música folkórica.

Ads

Su armonía vocal, su simpleza tan compleja y exquisita, su ejecución tan tradicional y única hizo de éste grupo, un tatuaje en el alma de cualquier folkorista. Sin dudas, sellaron su talante, trascendieron a través del tiempo, dieron a conocer nuestra música en el mundo teniendo, por sobre todo, el estandarte de SER ARGENTINOS.



Esa noche, una velada compuesta por armonías, versos, sentimientos transportará al público a través de la historia de los queridos Chalchas. Los músicos entonarán sus cambios, festejarán sus logros y honrarán sus pérdidas.



Desde esa primera unión de Juan Carlos “Gordo” Saravia, Víctor José “Cocho” Zambrano, Aldo “el Chivo” Saravia y Carlos “Pelusa” Franco Sosa, marcaron su estilo, lleno de tierra, viento y nostalgia.