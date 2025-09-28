Con la llegada de la primavera, aumenta la circulación de alérgenos en el aire -como polen, moho o ácaros- que generan reacciones en personas inmunosensibles. La reacción exagerada del sistema inmunitario frente a estas sustancias puede producir síntomas de diversa intensidad que afectan la vida diaria.

La doctora Patricia Cebrián (MP 93230) explicó que en Argentina 1 de cada 5 personas, entre los 4 y 55 años, sufre Rinitis Alérgica, siendo la más frecuente de las patologías de este tipo.

Causas

El sistema inmunológico identifica a los alérgenos como invasores y produce anticuerpos que liberan sustancias químicas, como la histamina, responsable de los síntomas.

Entre los principales factores se encuentran:

Polen de árboles (plátano, tilo, entre otros), gramíneas y malezas.

Contaminación ambiental (aumento de polen, mayor actividad de insectos y aves).

Condiciones climáticas de primavera: viento, temperatura y humedad, que favorecen la proliferación de ácaros y esporas de moho.

Síntomas

Estornudos, congestión o secreción nasal acuosa.

Picazón en nariz, garganta y oídos.

Ojos rojos y lagrimeo.

Tos, fatiga, silbido al respirar.

Urticaria con picazón y ronchas.

Cefalea y malestar general.

Medidas de prevención

En casa:

Ventilar ambientes por la tarde (la mayor emisión de polen se da entre las 5 y 10 AM). Usar aspiradora en lugar de barrer. Limpiar con paño húmedo para evitar acumulación de polvo. Quitar alfombras y lavar frecuentemente frazadas, acolchados y cortinas. Colgar la ropa dentro de la casa.

Medidas generales:

Colocar filtros en aires acondicionados y automóviles. Viajar en auto con ventanillas cerradas. Usar anteojos de sol para proteger los ojos. Evitar salir en horas de alta concentración de polen. Respirar por la nariz, que filtra, calienta y humidifica el aire. En días de alta polinización, ducharse y cambiarse al llegar a casa. Lavar frutas y verduras, y pelarlas para eliminar polen en la superficie.

Tratamientos disponibles

Antihistamínicos orales , que resuelven gran parte de los síntomas.

, que resuelven gran parte de los síntomas. Corticoides en comprimidos, spray nasal, aerosol o nebulizaciones en casos pulmonares.

en comprimidos, spray nasal, aerosol o nebulizaciones en casos pulmonares. Combinación de antihistamínicos y corticoides en casos más complejos.

en casos más complejos. Cuidado de la piel con jabón neutro, cremas con vitaminas A y E o con corticoides.

La doctora Cebrián advirtió que el tratamiento debe ser personalizado y siempre indicado por un médico, evitando la automedicación. El mal uso de corticoides, especialmente en niños, puede traer consecuencias graves en crecimiento, huesos, corazón y defensas.

Inmunoterapia

Otra alternativa es la inmunoterapia, indicada por un alergólogo pediatra. El procedimiento consiste en identificar el alérgeno mediante pruebas de laboratorio o cutáneas y luego administrar vacunas subcutáneas o sublinguales con dosis crecientes del mismo, para que el sistema inmune aprenda a tolerarlo.

El tratamiento dura entre 3 y 5 años y está especialmente indicado en pacientes que: