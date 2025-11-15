El Museo MAR de Mar del Plata volverá a ser escenario de una nueva edición de Enrock, el encuentro de charlas, proyecciones, clínicas y música en vivo con protagonistas del rock argentino.

Este año se suman grandes figuras como Jorge Araujo (ex Divididos), Leo García, Pablo Baldini , clínicas con músicos de primera linea, Marcelo Torres (bajista de Spinetta y los socios del Desierto) y Nana Arguen (guitarrista del sexteto de Nico Sorin ).

Además, habrá Sesiones Enrock con bandas emergentes, proyecciones de películas sobre el rock nacional, y un espacio para compartir experiencias, anécdotas y la energía viva de la música.

