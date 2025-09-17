El Sábado 20 de septiembre a partir de las 14 en Lina Club Cultural, ubicado en Chacabuco 3591, se desarrollará la 2da edición de RAF, el Encuentro de Ilustración y Cultura impresa autogestivas que convoca a cientos de marplatenses.

En esta oportunidad, serán Ilustradores de la ciudad y los alrededores quienes presentarán su material a través de libros, fanzines, stickers, láminas, pop Up, postales, entre otros formatos.

La entrada será libre y gratuita para público en general, familias, niños y amantes de la cultura pop.

Los artistas que participarán en esta oportunidad serán: Germán Genga, Pablo Lizalde (Salamanca Ediciones) Jorge Gabotto, Alejandra Lagos, Camila Lange, Laura Rosendo, Marcelo Borstelmann, Jazmín Jofre, Natalia Salvador y Sergio Puente.

