El próximo 12 de febrero se estrenará Viaje.Inestimable.Voyage, nuevo film de Mariano Laguyás, director de El tiempo compartido y Después del recreo, que se desprende de las formas tradicionales e invita al público a “girar el teléfono” y sumarse a un emocionante viaje visual y sonoro por las calles de Mar del Plata, casualmente en el 152° aniversario de la ciudad.

Viaje.Inestimable.Voyage, en tono de comedia dramática urbana, sigue a un grupo de marplatenses donde destaca Elisa, una madre influencer que vive aferrada a las huellas de la Belle Epoque en Mar del Plata. La película cuenta con las actuaciones de Lucila Iriarte, Claudio Lago, Ale Borges, Flaco Basírico, Laura Giménez, Mario Carneglia, Alexia Buide, Diego García Lorente, Jorge Cortese y la participación especial de Martín Gervasoni.

Filmada con tecnología portátil UHD (4K), la estética de la película integra encuadres clásicos con transiciones y filtros de colores vibrantes, tomas documentales y textos pop up. Una historia que transcurre en la actualidad de Mar del Plata y que, mostrando los reels grabados por Elisa sobre el pasado de su ciudad, ofrece una lúdica combinación del lenguaje de redes con imágenes históricas de la Mar del Plata, la “Biarritz de Sudamérica”.

Viaje.Inestimable.Voyage es una propuesta cinematográfica que pone la tecnología al servicio de la identidad local, transitando su propio camino en la producción del cine nacional actual. El estreno, coincidirá con el 152° aniversario de Mar del Plata y además con el fin de semana largo por Carnaval, una de las fechas más concurridas por los turistas en el calendario anual.

