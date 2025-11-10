El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, mantuvo una reunión de casi hora y media en Casa Rosada con el designado ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de las rondas bilaterales que impulsa el Gobierno nacional para lograr consensos sobre el Presupuesto 2026 y futuras reformas estructurales.

Durante el encuentro, Llaryora expresó que el proyecto oficial de Presupuesto “tiene que tener determinadas modificaciones para ser aprobado”, aunque evitó precisar cuáles serían esos cambios. Señaló que es necesario “un Presupuesto con visión de crecimiento” que permita a Córdoba avanzar en una planificación “con baja inflación, incentivo a la producción, generación de empleo y reducción de la presión fiscal”.

Respecto a la reforma laboral que impulsa la gestión de Javier Milei, el mandatario cordobés aclaró que “aún no hay ningún proyecto presentado”, pero advirtió sobre la informalidad en pequeñas industrias y comercios: “Eso es un castigo. Un juicio a un pequeño le hace cerrar la persiana. En una reforma no puede haber modificaciones hacia atrás, hay derechos adquiridos. Hay que tener en cuenta las diferencias entre medianos y grandes”.

Consultado por el reclamo histórico de Córdoba sobre la deuda de la caja de jubilaciones, Llaryora indicó que “no se habló, eso está en la Justicia”.

Finalmente, el gobernador valoró el tono del encuentro y el cambio de actitud del presidente Javier Milei: “Fue una reunión positiva, cordial y productiva. Veo con buenos ojos que se abra una nueva etapa que nos permita dialogar y lograr consensos para mejorar la vida de los argentinos y dejar atrás anteriores etapas de agravios e insultos”.

La reunión se enmarca en una estrategia del Ejecutivo nacional para consolidar apoyo legislativo de cara a las sesiones extraordinarias, donde se debatirán el Presupuesto 2026 y reformas laboral, impositiva y del Código Penal. Antes de Llaryora, Santilli y Adorni recibieron al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en una jornada clave para la construcción de acuerdos federales.

Fuente: con información de Noticias Argentinas