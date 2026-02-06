Por Marcelo Gobello

Litto Nebbia no necesita presentaciones, pero sí contextos. Porque cada una de sus apariciones en vivo es, más que un recital, un acto de memoria cultural. Este sábado 7 de febrero, el músico rosarino llegará a Mar del Plata para ofrecer un concierto íntimo y exclusivo en formato Solo Set, una propuesta que privilegia la cercanía, la escucha atenta y la esencia de las canciones.



Acompañado únicamente por piano y guitarra, Nebbia recorrerá distintas estaciones de una obra vasta, influyente y todavía en movimiento. Habrá clásicos inevitables, pero también espacio para otras composiciones que reflejan la amplitud estética de un autor que jamás se repitió ni se acomodó a fórmulas previsibles.

El encuentro será a las 22:00 en La Rioja 2065, espacio donde funcionaba la Alianza Francesa, con un cupo estrictamente limitado a 75 personas. Una oportunidad poco frecuente para ver de cerca a uno de los nombres fundamentales de la música popular argentina. Las entradas están disponibles en articket.com.ar. Consultas al 223 6 870333.



Félix Francisco Nebbia nació en Rosario en 1948 y comenzó a escribir canciones cuando apenas tenía doce años. Tras integrar Los Gatos Salvajes entre 1963 y 1966, alcanzó reconocimiento masivo al frente de Los Gatos, grupo clave del rock nacional con el que firmó páginas fundacionales como “La balsa”, “El rey lloró” y “Viento, dile a la lluvia”. Aquellas canciones no solo marcaron una época: abrieron un camino.

Desde la disolución del grupo en 1970, su carrera solista se convirtió en un laboratorio permanente. Tango, folklore, jazz y canción urbana se integraron a un lenguaje personal e inconfundible, siempre guiado por la curiosidad y la libertad creativa. Nebbia es, quizás como pocos, un símbolo de la independencia artística sostenida en el tiempo, fiel a una ética musical que prioriza la búsqueda antes que la moda.



El show del sábado será, en ese sentido, una celebración silenciosa y profunda de una obra que sigue creciendo. Un encuentro cercano con un músico que no mira el pasado con nostalgia, sino como parte viva de un presente que aún tiene mucho para decir.