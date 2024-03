Lisandro Fernández tuvo que soportar desde afuera de la cancha una lesión que lo llevó a perderse partidos importantes con Quilmes en la Liga Argentina, pero volvió en el momento justo. Ante Unión, el pasado miércoles, pudo anotar el doble del triunfo para remontar un partido que venía complicado en el final para el "cervecero".

Según lo que indicó en Marca Deportiva, era algo inesperado porque prácticamente no había entrenado antes del partido al superar la lesión: "parece mentira que me haya quedado la última pelota a mí, después de 23 días sin jugar. Apareció Emilio Giménez y venía leyendo que no iba directo para el aro, quedó linda y valió un triunfo. Sabíamos que no sería un partido fácil pero era importante ganarlo".

Físicamente no estaba óptimo y además, el equipo lo necesitaba: "me sumé directo para el partido y no teníamos a Junior Cequeira, estábamos 10 o 12 puntos arriba, nos mandamos un par de cagadas y se nos acercaron. Todos estos triunfos nos sirven mucho. Estamos sufriendo un desgaste físico muy grande porque tenemos bajas, no sabemos si Ecker seguirá estando y tenemos un fuerte desgaste; incluido el clásico también en el medio. Ahora volvemos a jugar el 13 y descansaremos un poco, fue un momento con muchos partidos juntos. Varios de nuestros compañeros terminaron acalambrados también".

De un tiempo a esta parte, puntualmente desde el regreso al "José Martínez", el "tricolor" empezó a sumar buenos cierres que le han dado victorias muy destacadas: "el equipo hizo un click, antes perdíamos los partidos en el final y ahora los ganamos todos en el final. Tenemos que estar bien al final, pero esa poca rotación pasa factura".