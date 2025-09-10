El músico y compositor Lisandro Aristimuño regresará a Mar del Plata el próximo 7 de diciembre para presentarse desde las 21:00 en el Teatro Radio City (San Luis 1750) con una especial formación de trío junto a Lucas Argomedo en bajo y Martín Casado en batería.

Compositor, productor y multifacético instrumentista, es creador de una obra consagratoria con la que ya ha conseguido nueve Premios Gardel, la nominación a los Grammy Latinos y la distinción del Premio Konex como una de las cinco figuras más destacadas de la música popular argentina.

Su último lanzamiento, El rostro de los acantilados es su octavo álbum de estudio y fue considerando entre los diez mejores discos del 2023 por la Revista Rolling Stone Argentina.

Entre otras producciones tiene El rostro y la luna, edición en vivo, grabada el 1 de junio de 2024 en el Estadio Luna Park. Tiene dos videoclips de las canciones Los niños del amanecer y Tu mundo. Este año además es el 20° aniversario de su icónico disco Ese asunto de la ventana.

En Buenos Aires agotó nueves veces el Teatro Gran Rex, hizo tres estadios Luna Park con entradas agotadas y fue el artista elegido para la apertura de los conciertos de Sting (2017) y David Byrne (2018). Además, se presentó en los más importantes festivales, recorrió varias veces toda la Argentina y las principales ciudades de Latinoamérica y España.

