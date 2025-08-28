Lionel Scaloni definió la lista de convocados para la doble fecha de septiembre
La Selección Argentina dio a conocer los futbolistas citados para enfrentar a Chile y Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas. Habrá ausencias de peso como Facundo Medina y Ángel Correa, pero también regresos importantes y varias caras nuevas.
Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se disputará en septiembre. El equipo jugará como local el jueves 4 de septiembre en el Monumental ante Venezuela y luego visitará a Ecuador, el martes 9 del mismo mes.
En la nómina se registran los cortes de Facundo Medina y Ángel Correa, habituales en el ciclo del entrenador, que esta vez no fueron tenidos en cuenta. Sin embargo, hay regresos de peso: Gonzalo Montiel, al igual que Marcos Acuña, Valentín Carboni (Genoa), Julio Soler (Bournemouth), Valentín Carboni (Genoa) y Alexis Mac Allister, figura del Liverpool; quienes se suman nuevamente al plantel
Además, Scaloni apuesta por varias primeras citaciones que marcan una renovación generacional. Entre ellas aparecen José Manuel López (Palmeiras), Alan Varela (Porto) y Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen)
El listado también incluye a referentes como Lionel Messi, el marplatense Emiliano “Dibu” Martínez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Lautaro Martínez, que siguen siendo la base de un equipo que combina la experiencia de los campeones del mundo con la frescura de jóvenes valores que comienzan a ganarse su lugar en la Selección.
