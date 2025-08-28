Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se disputará en septiembre. El equipo jugará como local el jueves 4 de septiembre en el Monumental ante Venezuela y luego visitará a Ecuador, el martes 9 del mismo mes.

En la nómina se registran los cortes de Facundo Medina y Ángel Correa, habituales en el ciclo del entrenador, que esta vez no fueron tenidos en cuenta. Sin embargo, hay regresos de peso: Gonzalo Montiel, al igual que Marcos Acuña, Valentín Carboni (Genoa), Julio Soler (Bournemouth), Valentín Carboni (Genoa) y Alexis Mac Allister, figura del Liverpool; quienes se suman nuevamente al plantel

Además, Scaloni apuesta por varias primeras citaciones que marcan una renovación generacional. Entre ellas aparecen José Manuel López (Palmeiras), Alan Varela (Porto) y Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen)

El listado también incluye a referentes como Lionel Messi, el marplatense Emiliano “Dibu” Martínez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Lautaro Martínez, que siguen siendo la base de un equipo que combina la experiencia de los campeones del mundo con la frescura de jóvenes valores que comienzan a ganarse su lugar en la Selección.

#SelecciónMayor 🇦🇷 Lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/CMMDzT19C6 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 28, 2025

