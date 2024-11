La Selección Argentina se entrena esta tarde con vistas al partido ante Perú, que se jugará este martes a las 21 en La Bombonera por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. Para este encuentro, Lionel Scaloni no podrá contar con Nahuel Molina ni Cristian Romero.

El lateral sufrió una molestia en la cara del muslo derecho, mientras que el defensor del Tottenham fue desafectado por un problema que había traído desde Inglaterra. El cordobés recibió un fuerte golpe en el pie derecho durante el partido ante Aston Villa por la Premier League y frente a Paraguay jugó infiltrado.

Entre los lesionados, también se encuentra Nicolás Tagliafico, quien el jueves se torció el hombro en una jugada ante la “Albirroja”. Por eso, el entrenador convocó a último momento a Giuliano Simeone. Sin embargo, el lateral izquierdo todavía no está descartado para jugar contra la “Bicolor” y se esperará su evolución.

Los problemas para Lionel Scaloni comenzaron antes de la doble fecha de Eliminatorias con las bajas de: Nicolás González (problema en el recto femoral de su muslo derecho), Lisandro Martínez (golpe ante el Leicester) y Germán Pezzella (no recuperó de una lesión en el gemelo derecho).

La Selección argentina recibirá este martes desde las 21 a Perú en La Bombonera, por la fecha 12 de las Eliminatorias. El partido se podrá ver por TyC Sports y Telefe.

Así se jugará la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas

Martes 19 de noviembre

Bolivia vs. Paraguay (17 horas)

Colombia vs. Ecuador (20 horas)

Argentina vs. Perú (21 horas)

Chile vs. Venezuela (21 horas)

Brasil vs. Uruguay (21.45 horas)