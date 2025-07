Panam Sports confirmó el listado oficial de disciplinas que formarán parte de los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027, con una decisión que generó un fuerte revuelo: la exclusión del básquet, tanto en su modalidad 5×5 como en 3×3. La ausencia de uno de los deportes más tradicionales de la competencia despertó críticas en distintos sectores del deporte continental, especialmente por tratarse de una disciplina presente en todas las ediciones panamericanas desde 1951.

En total, serán 36 los deportes que se disputarán en Lima 2027, una reducción en comparación con las ediciones anteriores: Santiago 2023 incluyó 40 deportes, mientras que Lima 2019 contó con 42. De este nuevo listado, 33 disciplinas fueron consensuadas entre Panam Sports y los Comités Olímpicos Nacionales, mientras que las tres restantes fueron elegidas por el Comité Organizador peruano.

Entre las incorporaciones más destacadas figura el críquet, que hará su debut en los Juegos Panamericanos. Esta inclusión responde a la creciente proyección del deporte en la región y a su reciente ingreso al programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Por el contrario, varias disciplinas quedaron fuera del evento, entre ellas bowling, raquetbol y breaking (que tuvo su primera aparición en Santiago 2023), pero la salida que más ruido generó fue, sin duda, la del básquet.

Según explicó Panam Sports en su comunicado, la decisión de excluir al básquet tuvo como detonante una diferencia con la Federación Internacional de Básquet (FIBA). La organización que rige este deporte a nivel global pretendía que el torneo en Lima fuera reservado para selecciones juveniles, lo que para Panam Sports implicaba una desvalorización del nivel y la imagen de los Juegos Panamericanos. Ante la falta de acuerdo, el deporte quedó fuera del calendario.

“La propuesta de FIBA buscaba convertir el torneo en un evento de categorías inferiores, lo cual no se ajustaba a los estándares históricos de la competencia panamericana. Mantener el carácter absoluto es un pilar para Panam Sports, y al no encontrar consenso, se decidió no incluirlo en esta edición”, señalaron fuentes cercanas a la organización.

La reacción no se hizo esperar. Numerosos entrenadores, jugadores y dirigentes de federaciones nacionales expresaron su desconcierto y malestar por la exclusión del básquet, considerando su fuerte arraigo y popularidad en América. Además, remarcaron que se trata de una decisión que impactará directamente en los procesos de selección, proyección de atletas y preparación olímpica, especialmente para países que encontraban en los Panamericanos una vitrina competitiva clave.

La eliminación del básquet no solo representa un retroceso para esa disciplina, sino que también marca un giro en la lógica de conformación del programa deportivo panamericano. Por un lado, se busca aligerar el evento, hacerlo más sostenible y acorde a las capacidades organizativas del país anfitrión. Por otro, se abre el juego a deportes en expansión, como el críquet, en detrimento de otros que, pese a su historia, enfrentan tensiones institucionales o no cumplen con los criterios establecidos.

Con esta nueva configuración, Lima 2027 apostará a una combinación entre tradición y renovación. Aunque algunas disciplinas como atletismo, natación, gimnasia o ciclismo mantienen su lugar indiscutido, el recorte en la grilla —que pasa de 42 a 36 deportes— marca un hito y redefine prioridades de cara al futuro del deporte continental.

Quedará por ver si esta decisión se mantiene o si, como ya ocurrió en ediciones anteriores, existe alguna instancia para revertirla. Lo cierto es que, a dos años de la cita en la capital peruana, el programa ya está definido y el básquet, por primera vez en más de siete décadas, verá los Juegos Panamericanos desde afuera.