El Juzgado de Garantías N°2 resolvió el sobreseimiento de tres efectivos policiales involucrados en la causa por el crimen de Matías Damián Paredes, ocurrido en febrero de este año durante una persecución en la zona sur de Mar del Plata. La decisión alcanza a Javier Yancamil Masia, Héctor Daniel Murray, Julio Manuel Rufino Gerez, quienes habían sido procesados por su presunta participación en el operativo que terminó con la muerte del joven de 25 años.



En sintonía con lo solicitado por la defensa de Murray y Masia (Dres. Joaquín Raña y Nataly Jait) los efectivos quedaron definitivamente desvinculados del caso al considerarse que su actuación se limitó a los “momentos lícitos del procedimiento” y que no participaron directamente de la emboscada ni de los disparos que provocaron el fallecimiento. La Cámara de Apelaciones ya había revocado en mayo la prisión preventiva que pesaba sobre ellos, al señalar que no se acreditaron conductas que implicaran un exceso en sus funciones.



El Dr. Joaquín Raña, abogado defensor de Murray y Masía, expresó:

“La resolución judicial confirma lo que venimos sosteniendo desde el inicio y que ahora también fue acompañado por el Ministerio Público Fiscal: Murray y Masía no tuvieron ninguna participación penalmente relevante en el hecho. Cumplieron órdenes de servicio y jamás efectuaron disparos. No puede confundirse presencia con responsabilidad. Ellos fueron testigos involuntarios de un hecho ajeno que escapó a su control y responsabilidad. Son inocentes y así ha quedado finalmente acreditado”



En paralelo, el juez confirmó la elevación a juicio oral de los policías Juan Manuel Molina y Emilio Bernardo Flores, quienes seguirán imputados por homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por abuso de la función policial, en perjuicio de Paredes, y por el mismo delito en grado de tentativa contra Cristian Pizarro Novas y Emanuel Astete, los otros dos jóvenes que iban en el auto.



Según la investigación del fiscal Alejandro Pellegrinelli, el hecho ocurrió el 6 de febrero a la 1.36 de la madrugada, cuando un Fiat Palio rojo con tres jóvenes a bordo fue interceptado en Polonia y Fortunato de la Plaza por dos vehículos no identificables, un Volkswagen Bora gris y una Ford Ecosport negra, ocupados por personal policial que no se encontraba uniformado ni en móviles oficiales. Las cámaras de seguridad registraron que el vehículo intentó evadirlos y se inició una persecución que finalizó en Goñi y 37, donde el Palio fue interceptado por un patrullero.



De acuerdo a los peritajes, los agentes Molina y Flores descendieron de sus autos y abrieron fuego sin dar la voz de alto ni identificarse como policías. Uno de los disparos efectuados por Molina atravesó la parte trasera del vehículo e impactó en el pulmón izquierdo de Matías Paredes, provocándole la muerte inmediata. El conductor, en tanto, fue trasladado al Hospital Interzonal con heridas de postas de goma.

Con el sobreseimiento de tres de los acusados y la elevación a juicio de los dos restantes, la causa avanza hacia la instancia de debate oral, donde se determinará la responsabilidad penal de los efectivos imputados por el homicidio del joven marplatense.

