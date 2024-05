Tras lograr la aprobación de uno de los capítulos más discutidos de la Ley de Bases, la reforma laboral implicará una “modernización” que incluirá modificaciones en la legislación laboral existente, blanqueo y moratoria, extinciones penales y eliminación de deudas y discrepancias con propuestas preexistentes.

Este martes, la segunda versión del proyecto de ley Bases obtuvo la aprobación en general en la Cámara de Diputados pasadas las 7 con 142 votos afirmativos, gracias al apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos e Innovación Federal).

En ese sentido, el secretario general de la CGT Regional Mar del Plata, José Luis Rocha brindó su opinión a nivel local: “Nuestro punto de vista lo venimos planteando desde hace tiempo, no hay ninguna de las leyes que impulsó este gobierno que haya sido a favor de los trabajadores, hablando precisamente del capítulo que los involucra. Ampliar el periodo de prueba va a generar que muchos empresarios se aprovechen y que los cambien, para no registrarlos nunca”.

“Por otro lado, también no ser sancionados aquellas que tengan trabajadores en negro y a su vez, esos no se van a poder jubilar porque dicen que la Ley Jubilatoria se va a cambiar. Quien no tenga aportes, no se puede jubilar. No encontramos nada favorable, ni siquiera en la Ley de Despido”, siguió.

"Nosotros entendemos que hay convenios colectivos de trabajo que hay que cambiarlos pero eso se hace en particular. Hacerlo en las leyes de indemnización y llevarlo como lo hace la UOCRA, no creemos que esté mal. Tiene un sentido en su sector pero no en una fábrica donde un trabajador no lo requiere. Entendemos que cada una de las cosas que se pueden hacer cambiado, más allá de que son inconsultas con quienes van a ser los afectados, deberían discutirse en particular gremios con cámaras empresarias", dijo Rocha.

"No decimos que no haya cosas que cambiar en la Ley de Contrato de Trabajo porque hay que hacerlo, hay tecnologías nuevas, oficios que no existen pero no podemos generalizar. Que algo sea bueno para un sector, no significa que sea bueno para todos los trabajadores", concluyó.